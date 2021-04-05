Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что США готовы и дальше помогать Украине с военным обеспечением. Однако для этого государство должно вести прозрачную деятельность, показывая, что и куда идет.

Ходжес в интервью изданию уточнил, что сейчас есть значительные поставки оборудования и деньги. Они через разные каналы идут из Соединенных Штатов в Украину при поддержке Конгресса.

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Что делать Украине, чтобы США помогали

Генерал подчеркнул, что Украина должна использовать эти ресурсы разумно и быть прозрачной в том, чтобы показать, куда все это идет.

Если вы хотите, чтобы поддержка Конгресса продолжалась, нужно демонстрировать, что помощь идет, куда надо,

– отметил Ходжес.

В частности, он заявил, что Украина должна ответить на такие вопросы:

настроена ли страна развивать инфраструктуру для содержания современных кораблей;

есть ли достаточное количество моряков;

готовит ли государство больше моряков, чтобы оперировать большим количеством кораблей.

Собственное производство оружия

Ходжес обратил внимание и на то, что большинство оружия, которое использует Украина, осталось со времен Советского Союза. Однако заявил, что теперь государство имеет возможности производить оружие и боеприпасы самостоятельно.

Однако и здесь есть определенные вопросы:

производит ли украинская оборонная индустрия именно то, что нужно, тем способом, чтобы оно было доступно для Вооруженных сил;

слишком ли высок уровень коррупции и неэффективности в Укроборонпроме.

Прозрачность деятельности

Я думаю, Верховная Рада должна получить полное видение оборонного бюджета Украины. Так и Конгресс США видит полностью оборонный бюджет,

– подытожил генерал.

Он убежден, что прозрачность повысит доверие людей к тому, на что направлены деньги. А также это точно сработает на то, чтобы "парни и девушки в ВСУ получали лучшее оборудование" и лучшую подготовку. В этом США обещают помочь.

Кроме того, Ходжес хотел бы видеть больше учений на территории Украины, в которых солдаты 2 стран были бы партнерами в небе, на земле и в море.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что США выделят Украине военную помощь в размере 125 миллионов долларов. Эти деньги помогут стране сохранить территориальную целостность и улучшить оперативную совместимость с НАТО.