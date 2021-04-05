Генерал Ходжес рассказал, будут ли США и дальше помогать Украине и от чего это зависит
Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что США готовы и дальше помогать Украине с военным обеспечением. Однако для этого государство должно вести прозрачную деятельность, показывая, что и куда идет.
Источник:УНИАН
Ходжес в интервью изданию уточнил, что сейчас есть значительные поставки оборудования и деньги. Они через разные каналы идут из Соединенных Штатов в Украину при поддержке Конгресса.
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Что делать Украине, чтобы США помогали
Генерал подчеркнул, что Украина должна использовать эти ресурсы разумно и быть прозрачной в том, чтобы показать, куда все это идет.
Если вы хотите, чтобы поддержка Конгресса продолжалась, нужно демонстрировать, что помощь идет, куда надо,
– отметил Ходжес.
В частности, он заявил, что Украина должна ответить на такие вопросы:
- настроена ли страна развивать инфраструктуру для содержания современных кораблей;
- есть ли достаточное количество моряков;
- готовит ли государство больше моряков, чтобы оперировать большим количеством кораблей.
Собственное производство оружия
Ходжес обратил внимание и на то, что большинство оружия, которое использует Украина, осталось со времен Советского Союза. Однако заявил, что теперь государство имеет возможности производить оружие и боеприпасы самостоятельно.
Однако и здесь есть определенные вопросы:
- производит ли украинская оборонная индустрия именно то, что нужно, тем способом, чтобы оно было доступно для Вооруженных сил;
- слишком ли высок уровень коррупции и неэффективности в Укроборонпроме.
Прозрачность деятельности
Я думаю, Верховная Рада должна получить полное видение оборонного бюджета Украины. Так и Конгресс США видит полностью оборонный бюджет,
– подытожил генерал.
Он убежден, что прозрачность повысит доверие людей к тому, на что направлены деньги. А также это точно сработает на то, чтобы "парни и девушки в ВСУ получали лучшее оборудование" и лучшую подготовку. В этом США обещают помочь.
Кроме того, Ходжес хотел бы видеть больше учений на территории Украины, в которых солдаты 2 стран были бы партнерами в небе, на земле и в море.
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