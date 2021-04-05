Екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що США готові й надалі допомагати Україні з військовим забезпеченням. Однак для цього держава має вести прозору діяльність, показуючи, що й куди йде.

Ходжес в інтерв'ю виданню уточнив, що наразі є значні поставки обладнання та гроші. Вони через різні канали йдуть зі Сполучених Штатів до України за підтримки Конгресу.

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Що робити Україні, аби США допомагали

Генерал наголосив, що Україна має використовувати ці ресурси розумно та бути прозорою в тому, щоби показати, куди все це йде.

Якщо ви хочете, щоб підтримка Конгресу продовжувалася, треба демонструвати, що допомога йде, куди треба,

– зазначив Ходжес.

Зокрема, він заявив, що Україна має відповісти на такі запитання:

чи налаштована країна розбудовувати інфраструктуру для утримання сучасних кораблів;

чи є достатня кількість моряків;

чи готує держава більше моряків, аби оперувати більшою кількістю кораблів.

Власне виробництво зброї

Ходжес звернув увагу й на те, що більшість зброї, яку використовує Україна, залишилась з часів Радянського Союзу. Однак заявив, що тепер держава має можливості виробляти зброю та боєприпаси самостійно.

Однак й тут є певні питання:

чи виробляє українська оборонна індустрія саме те, що потрібно, в той спосіб, щоб воно було доступним для Збройних сил;

чи рівень корупції та неефективності надто високий в Укроборонпромі.

Прозорість діяльності

Я думаю, Верховна Рада має отримати повне бачення оборонного бюджету України. Так і Конгрес США бачить повністю оборонний бюджет,

– підсумував генерал.

Він переконаний, що прозорість підвищить довіру людей до того, на що спрямовані гроші. А також це точно спрацює на те, щоб "хлопці та дівчата в ЗСУ отримували найкраще обладнання" і найкращу підготовку. У цьому США обіцяють допомогти.

Крім того, Ходжес хотів би бачити більше навчань на території України, в яких солдати 2 країн були б партнерами в небі, на землі та в морі.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що США виділять Україні військову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів. Ці гроші допоможуть країні зберегти територіальну цілісність та поліпшити оперативну сумісність з НАТО.