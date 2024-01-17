Но будут ли сильные морозы в ближайшие дни, в комментарии 24 Каналу рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Ударят ли на этой неделе сильные морозы

Синоптик рассказывала, что 17 января в Украине снова похолодает. На территорию нашего государства начнет распространять свое влияние антициклон с Юго-Запада. Поэтому в большинстве областей будет преобладать погода без осадков. Однако в Карпатах и на Закарпатье возможен снег.

Наталья Птуха предупреждала, что ожидается некоторое понижение температуры. В частности, ночью на Юге, в восточных областях и Закарпатье 4 – 9 мороза. Остальные территории 10 – 15 мороза. Днем 1 – 6 мороза.

В северных, северо-восточных областях 4 – 9 мороза. Только на Юге и Закарпатье от 3 мороза до 2 тепла может быть.

Ночь на среду морозная по всей Украине, но не такие интенсивные морозы как были. На Черниговщине и Сумщине традиционно будут более низкие значения, но до -15, больше не ожидаем,

– подчеркнула Птуха.

Также Наталья Птуха добавила, что уже 18 января ожидается повышение температуры. Так, ночью в южных и западных областях от 1 тепла до 4 мороза, а днем 4 – 9 тепла. Тем временем в Крыму может пригреть даже до +11 градусов.

На Востоке и Северо-Востоке ночью еще мороз 7 – 12 градусов. Днем от 3 мороза до 2 тепла. Остальные территории ночью 4 – 9 мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.

Наталья Птуха подчеркнула, что будет довольно-таки ветрено, порывы 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах кое-где до 25. На дорогах еще будет сохраняться гололедица. Впрочем, снежный покров уже понемногу начнет таять. Особенно на Юге, в центральной части, в частности, и в Киевской области.

Уже 20 января температура воздуха снова начнет снижаться. Однако сильные морозы пока не ожидаются.