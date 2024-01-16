Какой день недели будет самым прохладным, в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда ждать самого сильного мороза

Синоптик рассказывала, что ночью вторника на Западе и Севере преимущественно 3 – 8 мороза, а днем 0 – 5 мороза. На остальной территории Украины ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 1 – 6 тепла.

Наталья Птуха отметила, что 17 января на территорию нашего государства начнет распространять свое влияние антициклон – поле повышенного давления с Юго-Запада. С территории Балкан пойдет на нашу территорию. Как следствие, в большинстве областей будет преобладать погода без осадков. Немножко может быть в Карпатах, днем и на Закарпатье небольшой снег.

Ночью на Юге, в восточных областях и Закарпатье 4 – 9 мороза. Остальные территории 10 – 15 мороза. Днем 1 – 6 мороза. То есть ожидается определенное понижение температуры. В северных, северо-восточных областях 4 – 9 мороза. Только на Юге и Закарпатье от 3 мороза до 2 тепла может быть.

Ночь на среду самая морозная по всей Украине, но не такие интенсивные морозы как были. На Черниговщине и Сумщине традиционно будет ниже, но до -15, больше не ожидаем,

– подчеркнула Птуха.

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Прогноз погоды на 17 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Добавила, что 18 января ожидается повышение температуры. Так, ночью в южных и западных областях от 1 тепла до 4 мороза, а днем 4 – 9 тепла. В Крыму даже до +11 может быть, заметила синоптик.

Тем временем на Востоке и Северо-Востоке ночью еще мороз 7 – 12 градусов, а днем также от 3 мороза до 2 тепла. Остальные территории ночью 4 – 9 мороза, днем 1 – 6 тепла.

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