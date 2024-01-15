В Одесской области 15 января объявили повышенный уровень опасности. Это связано с тем, что в регионе поднимется достаточно сильный ветер.
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Прогнозируют волнение моря
Ветер в Одесской области будет юго-западный, скоростью 6-11 метров в секунду. Днем он усилится до 12 – 17 метров в секунду. Синоптики прогнозируют умеренное волнение моря. Именно поэтому объявили первый уровень опасности.
В то же время, уровень моря остается безопасным. Кроме того, также в регионе не будет осадков. Температура воздуха днем +3...+8 градусов. Температура морской воды +4...+5 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 15 января.
- Согласно прогнозу погоды в Украине на понедельник, 15 января, небо будет облачным по всей территории нашего государства. В некоторых областях ожидается осадок в виде небольшого снега. В то же время, по всей территории Украины температура немного повысится по сравнению с предыдущим днем. Однако все же следует не забывать одевать шарф, шапку и перчатки, когда выходите на улицу.
- По всем областям Украины 15 января прогнозируют незначительное потепление, в некоторых областях столбики термометра могут подняться до плюсового значения. В то же время в этот день ожидаются порывы ветра, а его скорость может достигать 7-12 метров в секунду.
- Теплее будет погода в южных областях. Там ожидают облачность, а осадков синоптики в регионе вообще не прогнозируют. Традиционно теплой будет погода для жителей Крыма, где температура поднимется до комфортных +8 градусов.