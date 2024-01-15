Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Заметил, что к концу второй декады января ожидается постепенное повышение температуры в большинстве областей.

Смотрите также Вьюги и снегопады: когда и в каких областях ухудшится погода

Где ожидается оттепель

Синоптик спрогнозировал, какая будет погода в течение 15 – 21 января. Он отметил, что периодически будет идти снег, мокрый снег, временами с дождем.

По словам Кибальчича, аномально холодная погода, установившаяся в Украине в конце первой декады января, постепенно сменится более мягкой с умеренными ночными морозами.

На Юг и Восток придет настоящая оттепель с дождями, туманами и положительной температурой. Потепление произойдет в результате изменения атмосферной циркуляции и преобладания юго-западных ветров,

– рассказал синоптик.

Подробный прогноз на неделю: когда ждать до +11