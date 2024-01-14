В течение 14-15 января на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Это связано с вьюгами и снегопадами.
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Будет сыпать снег
На высокогорье Ивано-Франковской и в восточной части Закарпатья объявлен третий уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.
Возможно схождение лавин.
Туристам лучше воздержаться от посещения этих мест.
Чем удивит погода в ближайшие дни
- В ближайшие трое суток в Украине продолжатся снегопады. Ожидаются умеренные осадки, а еще трескучие морозы. Впрочем, уже скоро температура воздуха снова вырастет.
- Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток временами будет идти небольшой и умеренный снег. Днем 14 января в большинстве южных областей, на протяжении 16-го на Юге, Востоке и в центральной части снег с дождем. На дорогах гололедица.
- В воскресенье на Западе, а 15 – 16 января в Украине в целом порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах 20 – 25 и метели.