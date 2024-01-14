В течение 14-15 января на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Это связано с вьюгами и снегопадами.

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Будет сыпать снег

На высокогорье Ивано-Франковской и в восточной части Закарпатья объявлен третий уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.

Возможно схождение лавин.

Туристам лучше воздержаться от посещения этих мест.

Чем удивит погода в ближайшие дни