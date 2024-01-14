В каких областях будет самый большой холод, где и когда потеплеет, спрогнозировали синоптики, передает 24 Канал.

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Какая будет погода в ближайшие трое суток

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток временами будет идти небольшой и умеренный снег. Днем 14 января в большинстве южных областей, на протяжении 16-го на Юге, Востоке и в центральной части снег с дождем. На дорогах гололедица.

В воскресенье на Западе, а 15 – 16 января в Украине в целом порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах 20 – 25 и метели.

Температура 14 января ночью 7 – 12 градусов, на Востоке и Северо-Востоке 13 – 18 мороза, днем 0 – 5 мороза. На Западе и Юге ночью 2 – 7 мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла,

– отметили синоптики.

Интересно, что уже в понедельник – вторник в Украине ожидается повышение температуры. Так, ночью до 0 – 7 мороза. На Юге кое-где и до +2. Кстати, только там днем 1 – 7 тепла. Между тем, на остальной территории дневная температура существенно не изменится.

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Ориентировочный прогноз погоды на 15 января / Скриншот из Укргидрометцентра