В яких областях буде найбільший холод, де та коли потеплішає, спрогнозували синоптики, передає 24 Канал.

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Яка буде погода в найближчі три доби

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі три доби часом йтиме невеликий та помірний сніг. Вдень 14 січня у більшості південних областей, упродовж 16-го на Півдні, Сході та в центральній частині сніг з дощем. На дорогах ожеледиця.

У неділю на Заході, а 15 – 16 січня в Україні загалом пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, у Карпатах 20 – 25 та хуртовини.

Температура 14 січня вночі 7 – 12 градусів, на Сході та Північному Сході 13 – 18 морозу, вдень 0 – 5 морозу. На Заході та Півдні вночі 2 – 7 морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла,

– зазначили синоптики.

Цікаво, що вже в понеділок – вівторок в Україні очікується підвищення температури. Так, вночі до 0 – 7 морозу. На Півдні подекуди й до +2. До речі, тільки там вдень 1 – 7 тепла. Тим часом на решті території денна температура істотно не зміниться.

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Орієнтовний прогноз погоди на 15 січня / Скриншот з Укргідрометцентру