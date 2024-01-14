Протягом 14 – 15 січня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Це пов'язано із хуртовинами та снігопадами.

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Буде сипати сніг

На високогір'ї Івано-Франківської та у східній частині Закарпаття оголошено третій рівень небезпеки через погіршення погодних умов.

Можливе сходження лавин.

Туристам краще утриматись від відвідування цих місць.

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