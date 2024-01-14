Протягом 14 – 15 січня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Це пов'язано із хуртовинами та снігопадами.
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Буде сипати сніг
На високогір'ї Івано-Франківської та у східній частині Закарпаття оголошено третій рівень небезпеки через погіршення погодних умов.
Можливе сходження лавин.
Туристам краще утриматись від відвідування цих місць.
Чим здивує погода найближчими днями
- У найближчі три доби в Україні продовжаться снігопади. Очікуються помірні опади, а ще тріскучі морози. Втім, уже незабаром температура повітря знову зросте.
- Так, за прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі три доби часом йтиме невеликий та помірний сніг. Вдень 14 січня у більшості південних областей, упродовж 16-го на Півдні, Сході та в центральній частині сніг з дощем. На дорогах ожеледиця.
- У неділю на Заході, а 15 – 16 січня в Україні загалом пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, у Карпатах 20 – 25 та хуртовини.