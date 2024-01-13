Аби не виникло складної ситуації на дорогах, комунальні служби активно розчищають дорожнє полотно. Як міста засипає снігом – передає 24 Канал.

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Снігопади накрили Україну

Синоптики прогнозували майже на всій території України 13 січня снігопади. Так, Одещину накрили рясні опади. Мережею ширяться кадри, як місто поринає у зимову сніжну казку.

Снігопад в Одесі: дивіться відео

Заметіль на Одещині: дивіться відео

Рясний сніг в Одесі: дивіться відео

Однак, варто зазначити, що снігопади можуть заподіяти лиха. Так, на дорогах виникають затори, автомобілі застряють у заметах. Окрім того, пориви вітру можуть пошкодити лінії електропередач, що викличе знеструмлення.

У заметах – автомобілі, карети швидкої та пасажирські автобуси

Через рясні опади на дорогах уже виникають проблеми. Зокрема, У Рівненській області через негоду в заметах застрягали автомобілі та карети швидкої. Лише у Дубенському районі Рівненщини застрягло у заметі щонайменше 3 пасажирських автобуси та карета швидкої.

Через снігопади на дорогах Рівненщини виникли проблеми / Фото ДСНС

Активно працюють дорожні служби й на Житомирщині, де також сніжить. Комунальні служби від ночі почали розчищати дороги, а також оброблюють їх, аби не виникло ожеледиці.

На Житомирщині через снігопади від ночі розчищають дороги: дивіться відео

В Івано-Франківській області через негоду у заметі також застряг пасажирський автобус. Рятувальники прибули на місце й оперативно деблокували автобус.

Рятувальники деблокують транспортні засоби із заметів / Фото ДСНС

Зверніть увагу! Рятувальники закликали водіїв уникати тривалих поїздок. Якщо ж доведеться вирушати у дорогу, то варто подбати про наявність засобів для буксирування, антипробуксовувальних ланцюгів, візьміть у дорогу ковдру та термос з чаєм. І головне – варто дотримуватись правил дорожнього руху.

Окрім того, у Хмельницькій області через негоду вже є знеструмлення щонайменше у 14 населених пунктах. Наразі фахівці докладають максимальних зусиль, аби заживити споживачів.