Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич. Зауважив, що до кінця другої декади січня очікується поступове підвищення температури в більшості областей.
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Де очікується відлига
Синоптик спрогнозував, яка буде погода упродовж 15 – 21 січня. Зазначив, що періодично йтиме сніг, мокрий сніг, часом з дощем.
За словами Кібальчича, аномально холодна погода, яка встановилася в Україні наприкінці першої декади січня, поступово зміниться на більш м'яку з помірними нічними морозами.
На Південь та Схід прийде справжня відлига з дощами, туманами та додатною температурою. Потепління відбудеться внаслідок зміни атмосферної циркуляції та переважання південно-західних вітрів,
– розповів синоптик.
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- Кібальчич зазначив, що в понеділок у більшості областей очікується сніг, подекуди помірний. У Криму та Приазов'ї – мокрий та дощ. У Карпатах значний сніг. Також дорогах більшості областей утримається ожеледиця. Вночі 5 – 10 морозу, у Криму та на узбережжі морів близько 0. Вдень від -3 до 2. У Криму та Одеській області 2 – 7 тепла.
- У вівторок помірні, місцями значні опади в центральних, південних, східних та Сумській областях. У Криму, Приазов'ї та на Донбасі переважно дощі. На Заході – невеликий сніг. Подекуди в Україні тумани. Вдень місцями пориви вітру 15 – 17 метрів на секунду. Вночі 4 морозу – 1 тепла, вдень на Лівобережжі 1 морозу – 4 тепла, на решті території від 0 до -5.
- Вночі 17 січня очікується невеликий сніг у північних, східних областях та у Карпатах. Вдень в Україні без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі 7 – 12, подекуди 13 – 16 морозу. Вдень 2 – 7 морозу. На Півдні 1 морозу – 4 тепла.
- У четвер на Заході та Півночі помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу з переходом у дощ. Подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вночі 4 – 9 морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла, у західних та південних регіонах 3 – 8 тепла.
- У п'ятницю очікується нестійка погода з опадами, переважно дощем, на Заході подекуди мокрим снігом. Упродовж доби 0 – 5 тепла. Втім, на Півдні вже 6 – 11 тепла.
- Синоптик зауважив, що вже 20 січня поступове зниження температури та перехід опадів з дощу у сніг. На дорогах місцями утвориться ожеледиця. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 4 морозу – 1 тепла, у Криму та Приазов'ї 3 – 8 тепла.
- У неділю, 21 січня, вночі на Сході та Півдні, вдень у Криму очікується сніг та мокрий сніг. На решті території України без опадів. Вночі 5 – 10 морозу, вдень від 4 морозу до 1 тепла. У південних областях та Криму від -1 до +4 градусів.