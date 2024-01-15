Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич. Зауважив, що до кінця другої декади січня очікується поступове підвищення температури в більшості областей.

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Де очікується відлига

Синоптик спрогнозував, яка буде погода упродовж 15 – 21 січня. Зазначив, що періодично йтиме сніг, мокрий сніг, часом з дощем.

За словами Кібальчича, аномально холодна погода, яка встановилася в Україні наприкінці першої декади січня, поступово зміниться на більш м'яку з помірними нічними морозами.

На Південь та Схід прийде справжня відлига з дощами, туманами та додатною температурою. Потепління відбудеться внаслідок зміни атмосферної циркуляції та переважання південно-західних вітрів,

– розповів синоптик.

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