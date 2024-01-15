На Одещині 15 січня оголосили підвищений рівень небезпеки. Це пов'язано із тим, що у регіоні підніметься доволі сильний вітер.
Дивіться також Прийде справжня відлига, – синоптик відповів, де та коли потепліє до +11
Прогнозують хвилювання моря
Вітер у Одеській області буде південно – західний, швидкістю 6 – 11 метрів за секунду. Вдень він посилиться до 12 – 17 метрів за секунду. Синоптики прогнозують помірне хвилювання моря.Саме через це оголосили перший рівень небезпеки.
Водночас рівень моря залишається безпечним. Крім цього, також у регіоні не буде опадів. Температура повітря вдень +3...+8 градусів. Температура морської води +4...+5 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 15 січня
- Відповідно до прогнозу погоди в Україні на понеділок, 15 січня, небо буде хмарним по всій території нашої держави. У деяких областях очікують опади у вигляді невеличкого снігу. Водночас по всій території України температура трохи підвищиться порівняно з попереднім днем. Однак усе ж варто не забувати одягнути шарф, шапку й рукавички, коли виходите надвір.
- По всіх областях Україні 15 січня прогнозують незначне потепління, у деяких областях стовпчики термометра можуть піднятися до плюсового значення. Водночас цього дня очікують пориви вітру, а його швидкість може досягати 7 – 12 метрів на секунду.
- Теплішою буде погода у південних областях. Там також очікують хмарність, а опадів синоптики в регіоні взагалі не прогнозують. Традиційно найтеплішою буде погода для жителів Криму, де температура підніметься до комфортних +8 градусів.