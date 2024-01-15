На Одещині 15 січня оголосили підвищений рівень небезпеки. Це пов'язано із тим, що у регіоні підніметься доволі сильний вітер.

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Прогнозують хвилювання моря

Вітер у Одеській області буде південно – західний, швидкістю 6 – 11 метрів за секунду. Вдень він посилиться до 12 – 17 метрів за секунду. Синоптики прогнозують помірне хвилювання моря.Саме через це оголосили перший рівень небезпеки.

Водночас рівень моря залишається безпечним. Крім цього, також у регіоні не буде опадів. Температура повітря вдень +3...+8 градусів. Температура морської води +4...+5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 15 січня