Водночас по всій території України температура трохи підвищиться порівняно з попереднім днем. Однак усе ж варто не забувати одягнути шарф, шапку й рукавички, коли виходите надвір.
До теми Значні морози та відчутне потепління: чим здивує погода найближчими днями
Якою буде погода в Україні 15 січня
По всіх областях Україні 15 січня прогнозують незначне потепління, у деяких областях стовпчики термометра можуть піднятися до плюсового значення. Водночас цього дня очікують пориви вітру, а його швидкість може досягати 7 – 12 метрів на секунду.
На Заході України цього дня синоптики прогнозують хмарність, яка триматиметься впродовж цілого дня. Крім того, у регіоні також очікують опади у вигляді снігу. Найтепліше цього дня буде на Закарпатті, де температура підніметься до +2 градусів.
Схожою буде погода на Півночі України. Там також хмарність триматиметься впродовж доби, а також випаде невеличкий сніг. Водночас температура по всіх областях регіону буде подібною, а стовпчики термометра показуватимуть значення від 0 до -2 градусів.
У центральних і східних областях також прогнозують хмарність, але без істотних опадів. Водночас припорошити може у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Температура коливатиметься від -3 до +2 градусів в залежності від регіону.
Теплішою буде погода у південних областях. Там також очікують хмарність, а опадів синоптики в регіоні взагалі не прогнозують. Традиційно найтеплішою буде погода для жителів Криму, де температура підніметься до комфортних +8 градусів.
Температура в обласних центрах України
Київ – 0...-2
Ужгород – 0...+2
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -1..+1
Чернівці – -1...-+1
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – 0...-2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...-2
Суми – 0...-2
Полтава – 0...+2
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – 0...-2
Луганськ – -3...-1
Харків – 0...-2
Прогноз погоди в Україні 15 січня / Карта Укргідрометцентру