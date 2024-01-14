Водночас по всій території України температура трохи підвищиться порівняно з попереднім днем. Однак усе ж варто не забувати одягнути шарф, шапку й рукавички, коли виходите надвір.

До теми Значні морози та відчутне потепління: чим здивує погода найближчими днями

Якою буде погода в Україні 15 січня

По всіх областях Україні 15 січня прогнозують незначне потепління, у деяких областях стовпчики термометра можуть піднятися до плюсового значення. Водночас цього дня очікують пориви вітру, а його швидкість може досягати 7 – 12 метрів на секунду.

На Заході України цього дня синоптики прогнозують хмарність, яка триматиметься впродовж цілого дня. Крім того, у регіоні також очікують опади у вигляді снігу. Найтепліше цього дня буде на Закарпатті, де температура підніметься до +2 градусів.

Схожою буде погода на Півночі України. Там також хмарність триматиметься впродовж доби, а також випаде невеличкий сніг. Водночас температура по всіх областях регіону буде подібною, а стовпчики термометра показуватимуть значення від 0 до -2 градусів.

У центральних і східних областях також прогнозують хмарність, але без істотних опадів. Водночас припорошити може у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Температура коливатиметься від -3 до +2 градусів в залежності від регіону.

Теплішою буде погода у південних областях. Там також очікують хмарність, а опадів синоптики в регіоні взагалі не прогнозують. Традиційно найтеплішою буде погода для жителів Криму, де температура підніметься до комфортних +8 градусів.

Температура в обласних центрах України

Київ – 0...-2

Ужгород – 0...+2

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1..+1

Чернівці – -1...-+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...-2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...-2

Суми – 0...-2

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – 0...-2

Луганськ – -3...-1

Харків – 0...-2



Прогноз погоди в Україні 15 січня / Карта Укргідрометцентру