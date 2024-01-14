В то же время, по всей территории Украины температура немного повысится по сравнению с предыдущим днем. Однако все же следует не забывать одеть шарф, шапку и перчатки, когда выходите на улицу.

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Какая будет погода в Украине 15 января

По всем областям Украины 15 января прогнозируют незначительное потепление, в некоторых областях столбики термометра могут подняться до плюсового значения. В то же время в этот день ожидают порывы ветра, а его скорость может достигать 7 – 12 метров в секунду.

На Западе Украины в этот день синоптики прогнозируют облачность, которая будет держаться весь день. Кроме того, в регионе также ожидаются осадки в виде снега. Теплее всего в этот день будет в Закарпатье, где температура поднимется до +2 градусов.

Похожа погода на Севере Украины. Там будет облачность держаться в течение суток, а также выпадет небольшой снег. В то же время температура по всем областям региона будет похожей, а столбики термометра будут показывать значения от 0 до -2 градусов.

В центральных и восточных областях также прогнозируют облачность, но без существенных осадков. В то же время, припорошить может в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Температура будет колебаться от –3 до +2 градусов в зависимости от региона.

Более теплой будет погода в южных областях. Там ожидают облачность, а осадков синоптики в регионе вообще не прогнозируют. Традиционно теплой будет погода для жителей Крыма, где температура поднимется до комфортных +8 градусов.

Температура в областных центрах Украины

Киев – 0...-2

Ужгород – 0...+2

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1..+1

Черновцы – -1...-+1

Хмельницкий – -1…+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...-2

Винница – 0...+2

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...-2

Суммы – 0...-2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +3...+5

Донецк – 0...-2

Луганск – -3...-1

Харьков – 0...-2



Прогноз погоды в Украине 15 января / Карта Укргидрометцентра.