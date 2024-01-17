Та чи будуть сильні морози найближчими днями, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи вдарять цього тижня сильні морози

Синоптикиня розповідала, що 17 січня в Україні знову похолодає. На територію нашої держави почне поширювати свій вплив антициклон з Південного Заходу. Через це в більшості областей переважатиме погода без опадів. Однак, у Карпатах на Закарпатті можливий сніг.

Наталія Птуха попереджала, що очікується певне зниження температури. Зокрема, вночі на Півдні, у східних областях та на Закарпатті 4 – 9 морозу. Решта території 10 – 15 морозу. Вдень 1 – 6 морозу.

У північних, північно-східних областей 4 – 9 морозу. Тільки на Півдні та Закарпатті від 3 морозу до 2 тепла може бути.

Ніч на середу найморозніша по всій Україні, але не такі інтенсивні морози, як були. На Чернігівщині та Сумщині традиційно будуть нижчі значення, але до -15, більше не очікуємо,

– підкреслила Птуха.

Також Наталія Птуха додала, що вже 18 січня очікується підвищення температури. Так, вночі у південних і західних областях від 1 тепла до 4 морозу, а вдень 4 – 9 тепла. Тим часом у Криму може пригріти навіть до +11 градусів.

На Сході та Північному Сході вночі ще мороз 7 – 12 градусів. Вдень від 3 морозу до 2 тепла. Решта території вночі 4 – 9 морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.

Наталія Птуха наголосила, що буде доволі-таки вітряно, пориви 15 – 20 метрів на секунду, у Карпатах подекуди до 25. На дорогах ще зберігатиметься ожеледиця. Втім, сніговий покрив вже потрохи почне танути. Особливо на Півдні, у центральній частині, зокрема, й на Київщині.

Уже 20 січня температура повітря знову почне знижуватися. Однак, сильні морози поки не очікуються.