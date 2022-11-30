Советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире совместного телемарафона прокомментировал уместность елок в центрах городов. Об этом пишет 24 канал .

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"Это должно быть решение детей"

Подоляк подчеркнул, что он спросил бы об этом не у взрослых, а у детей. Советник главы ОП убежден, что именно они должны высказать свое мнение.

Они имеют право на свой голос, имеют право формировать государственную политику, в том числе. Поэтому это должно быть только их решение. Я бы спросил их. И пусть они скажут, как это будет,

– заявил Подоляк.

Обратите внимание! В Киеве все же решили устанавливать новогоднюю елку. Об этом сообщил Игорь Добруцкий, руководитель компании Folk Ukraine.

По его словам, главная елка в Киеве будет достаточно скромной в украшении, особенно по сравнению с предыдущими годами. В частности, на ней в этом году не будет праздничной иллюминации.

Он отметил, что украшенное дерево будет только украшениями в виде голубей, а также трезубцем, который будет украшать верхушку красавицы. Само же дерево будет искусственным, а его высота будет достигать 10 метров, что в три раза ниже обычного.

В Украине уже установили первую новогоднюю елку

25 ноября в Тростянке на Сумщине установили новогоднюю елку . Городской голова Юрий Бова подчеркнул, что для города это событие крайне необходимо и важно.

По его словам, "именно за это сегодня воюют наши ребята, чтобы дети на деоккупированных территориях почувствовали радость новогодних праздников".

Напомним, что с 24 февраля по 26 марта город Тростянец страдал от оккупантов и боевых действий. Колонны вражеской техники проходили через него ежедневно. Именно отсюда российские военные атаковали Сумы и Ахтырку.

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