Радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі спільного телемарафону прокоментував доречність ялинок у центрах міст. Про це пише 24 канал.

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"Це має бути рішення дітей"

Подоляк наголосив, що він би запитав про це не у дорослих, а у дітей. Радник голови ОП переконаний, що саме вони мають висловити свою думку.

Вони мають право на свій голос, мають право формувати державну політику, в тому числі. Тому це має бути тільки їхнє рішення. Я б їх запитав. І нехай вони скажуть, як це буде,

– заявив Подоляк.

Зверніть увагу! У Києві все ж таки вирішили встановлювати новорічну ялинку. Про це повідомив Ігор Добруцький, керівник компанії Folk Ukraine.

За його словами, головна ялинка у Києві буде доволі скромною в оздобленні, особливо порівняно з попередніми роками. Зокрема, цьогоріч на ній не буде святкової ілюмінації.

Він зазначив, що оздоблене дерево буде лише прикрасами у вигляді голубів, а також тризубом, який прикрашатиме верхівку красуні. Саме ж дерево буде штучним, а його висота сягатиме 10 метрів, що втричі нижче звичайного.

В Україні вже встановили першу новорічну ялинку

25 листопада у Тростянці, що на Сумщині, встановили новорічну ялинку. Міський голова Юрій Бова наголосив, що для міста ця подія є вкрай необхідною та важливою.

За його словами, "саме за це сьогодні воюють наші хлопці, щоб діти на деокупованих територіях відчули радість новорічних свят".

Нагадаємо, що з 24 лютого до 26 березня місто Тростянець потерпало від окупантів та бойових дій. Колони ворожої техніки проходили через нього чи не щодня. Саме звідси російські військові атакували Суми та Охтирку.

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