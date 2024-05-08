Об этом сообщили в пресс-службе "Львовоблэнерго" в среду, 8 мая.
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Что заявили в "Львовоблэнерго"
В "Львовоблэнерго" отметили, что в результате российской атаки в энергосистеме возник дефицит мощности.
Поэтому просим всех не использовать энергоемкие приборы в вечерние часы с 18:00 до 23:00, чтобы предотвратить отключения,
– отметили там.
Бизнесу и промышленности по всей Украине будут выключать свет
Заметим, что сегодня "Укрэнерго" также сообщил о ограничении электроснабжения для бизнеса и промышленности по всей Украине.
Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00. Объем ограничений будет распределен равномерно между всеми регионами. Причина ограничений – дефицит электроэнергии, вызванный массированной ракетно-дроновой атакой россиян на энергетические объекты,
– написали там.
Россия атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру
- В Минэнерго отмечали, что 8 мая россияне атаковали объекты связанные с производством и передачей электроэнергии, в нескольких регионах Украины. В частности, речь идет о Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
- Кроме этого, в ДТЭК сообщили, что в результате массированного обстрела оккупантов повреждены 3 теплоэлектростанции. В компании отметили, что серьезно повреждено оборудование.
- Там добавили, что это уже пятый массированный обстрел ее энергетических объектов за последние полтора месяца. Последний раз враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.