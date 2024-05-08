Об этом сообщили в пресс-службе "Львовоблэнерго" в среду, 8 мая.

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Что заявили в "Львовоблэнерго"

В "Львовоблэнерго" отметили, что в результате российской атаки в энергосистеме возник дефицит мощности.

Поэтому просим всех не использовать энергоемкие приборы в вечерние часы с 18:00 до 23:00, чтобы предотвратить отключения,

– отметили там.

Бизнесу и промышленности по всей Украине будут выключать свет

Заметим, что сегодня "Укрэнерго" также сообщил о ограничении электроснабжения для бизнеса и промышленности по всей Украине.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00. Объем ограничений будет распределен равномерно между всеми регионами. Причина ограничений – дефицит электроэнергии, вызванный массированной ракетно-дроновой атакой россиян на энергетические объекты,

– написали там.

Россия атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру