Про це повідомили у пресслужбі "Львівобленерго" в середу, 8 травня.

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Що заявили в "Львівобленерго"

В "Львівобленерго" зазначили, що внаслідок російської атаки в енергосистемі виник дефіцит потужності.

Тому просимо всіх не використовувати енергоємні прилади у вечірні години з 18:00 до 23:00, аби запобігти відключенням,

– наголосили там.

Бізнесу та промисловості по всій Україні вимикатимуть світло

Зауважимо, що сьогодні "Укренерго" також повідомив про обмеження електропостачання для бізнесу та промисловості по всій Україні.

Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00. Обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина обмежень – дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об'єкти,

– написали там.

Росія атакувала українську енергетичну інфраструктуру