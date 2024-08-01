Поэтому завтра, 2 августа, в Украине не прогнозируют применение ограничения электроэнергии, графики почасовых отключений не будут действовать.
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Будут ли действовать графики отключений завтра
Завтра, 2 августа, отключения не используются. При изменении ситуации – о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно,
– сообщили в Укрэнерго.
В то же время энергетики посоветовали экономнее использовать электроэнергию в вечернее время. "Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00", – добавили там.
В ДТЭК также отметили, что согласно информации от Укрэнерго, пятница должна пройти без отключений электричества, поэтому отключения света пока не запланированы.
К слову, накануне энергетический эксперт, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский рассказал, что ситуация с электроэнергией уже улучшилась, потому что в последние дни отключений либо не было, либо они были минимальными.
Однако уже в конце октября или начале ноября ситуация с отключениями снова ухудшится, потому что европейцы снова увеличат свое потребление электроэнергии.