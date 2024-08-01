Тож завтра, 2 серпня, в Україні не прогнозують застосування обмеження електроенергії, графіки погодинних відключень не діятимуть.

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Чи будуть діяти графіки відключень завтра

Завтра, 2 серпня, відключення не застосовуються. При зміні ситуації – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково,

– повідомили в Укренерго.

Водночас енергетики порадили економніше використовувати електроенергію у вечірній час. "Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", – додали там.

У ДТЕК також зазначили, що згідно з інформацією від Укренерго п’ятниця має пройти без відключень електрики, тож відключення світла наразі не заплановані.

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До слова, напередодні енергетичний експерт, голова правління асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський розповів, що ситуація з електроенергією вже покращилася, тому що останніми днями відключень або не було, або вони були мінімальними.

Однак вже в кінці жовтня або на початку листопада ситуація з відключеннями знову погіршиться, тому що європейці знову збільшать своє споживання електроенергії.