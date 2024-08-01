Тож завтра, 2 серпня, в Україні не прогнозують застосування обмеження електроенергії, графіки погодинних відключень не діятимуть.
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Чи будуть діяти графіки відключень завтра
Завтра, 2 серпня, відключення не застосовуються. При зміні ситуації – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково,
– повідомили в Укренерго.
Водночас енергетики порадили економніше використовувати електроенергію у вечірній час. "Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", – додали там.
У ДТЕК також зазначили, що згідно з інформацією від Укренерго п’ятниця має пройти без відключень електрики, тож відключення світла наразі не заплановані.
До слова, напередодні енергетичний експерт, голова правління асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський розповів, що ситуація з електроенергією вже покращилася, тому що останніми днями відключень або не було, або вони були мінімальними.
Однак вже в кінці жовтня або на початку листопада ситуація з відключеннями знову погіршиться, тому що європейці знову збільшать своє споживання електроенергії.