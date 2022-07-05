Такую информацию важно проверять либо в Генеральном штабе, либо в Министерстве обороны. Об этом 24 каналу рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Интересно В СНБО опровергли фейки о призыве на службу женщин Украины

Ключевое, что касается женщин – на сегодняшний день в Вооруженных Силах нет необходимости мобилизовать женщин в принципе,

– заметила она.

Ограничений по выезду нет

Общеизвестно, что в условиях военного положения есть определенные ограничения для военнообязанных мужчин. Анна Маляр отмечает, что они никоим образом не касаются женщин. "И сейчас не стоит вообще вопроса, чтобы эти ограничения создавать", – добавила заместитель министра обороны.

Более того, свободно выезжать за границу могут даже женщины определенных профессий, которые уже сегодня военнообязанные. К примеру, медики.

Напомним! 1 октября 2022 года стартует новая процедура взятия женщин на военный учет. Кампания предусматривает, что женщина становится военнообязанной, а также попадает в запас Вооруженных сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Но речь идет только о представительницах профессий, предусмотренных приказом №313 Минобороны Украины от 11 октября 2021 года.

Для женщин ничего не изменится

По словам Маляр, в этом контексте жизнь украинских женщин вообще никак не изменится после 1 октября. "Однако с точки зрения динамики и развития войны, конечно, не может быть никаких прогнозов. Мы говорим о той ситуации, которая есть сейчас", – подчеркнула она.

На передовую не будут отправлять

Нужно понимать, даже если пересмотреть существующие учетно-военные специальности, то совсем не говорится о том, что их отправят на передовую. Нужно быть реалистом и адекватно читать тексты, которые там написаны,

– говорит Маляр.

Женщины идут служить только добровольно

В Минобороны отмечают, что с начала войны в 2014 году ни одна женщина принудительно не была мобилизована. "Действительно, есть женщины, которые хотят служить. Я попытаюсь ответить деликатно, но позиция военных заключается именно в том, чтобы с позиции женщин была абсолютная добровольность касательно службы", – заверила Маляр.

В ВСУ служит много защитниц

Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, наш показатель (количество женщин в армии – 24 канал) один из самых высоких по сравнению со странами-членами Альянса. Однако это выбор самых всех этих женщин. Они служат добровольно. Те, кто подписывал контракты, например в территориальную оборону, это все было добровольно. Это твердая позиция Вооруженных Сил,

– добавила она.

При каких условиях мобилизация женщин возможна

Маляр объяснила, что сначала Президент должен издать указ, а затем Генштаб создает определенную директиву, в которой указываются все нюансы. К примеру, возрастная категория, другие важные показатели для выполнения оборонного замысла. А также какие категории лиц и при каких условиях могут пересекать границу.

"По состоянию на сейчас в этих директивах о женщинах ничего не говорится. Но с моей стороны будет некорректно и непрофессионально давать какие-то гарантии на завтра. Потому что мы не знаем, как будет развиваться война. Этого не знает никто, потому что война – это динамичный процесс. И что будет завтра, то будет завтра", – резюмировала заместитель министра обороны Украины.

Тоже интересно – у России есть несколько сценариев в войне, – Маляр: смотрите видео