Таку інформацію важливо перевіряти або в Генеральному штабі, або в Міністерстві оборони. Про це 24 каналу сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Ключове, що стосується жінок – на сьогодні в Збройних Силах немає потреби мобілізувати жінок в принципі,

– зауважила вона.

Обмежень щодо виїзду немає

Загальновідомо, що в умовах воєнного стану є певні обмеження для військовозобов'язаних чоловіків. Ганна Маляр наголошує, що вони жодним чином не стосуються жінок. "І нині не стоїть узагалі питання, щоб ці обмеження створювати", – додала заступниця міністра оборони.

Ба більше, вільно виїздити за кордон можуть навіть жінки певних професій, які вже на сьогодні є військовозобов'язані. До прикладу, медикині.

Нагадаємо! 1 жовтня 2022 року стартує нова процедура взяття жінок на військовий облік. Кампанія передбачає, що жінка стає військовозобов'язаною, а також потрапляє до запасу Збройних сил, Національної гвардії або ж інших військових формувань. Але мовиться лише про представниць професій, що передбачені наказом №313 Міноборони України від 11 жовтня 2021 року.

Для жінок нічого не зміниться

За словами Маляр, в цьому контексті життя українських жінок узагалі ніяк не зміниться після 1 жовтня. "Однак з точки зору динаміки та розвитку війни, звісно, не може бути ніяких прогнозів. Ми говоримо про ту ситуацію, яка є станом на зараз", – підкреслила вона.

На передову не відправлятимуть

Потрібно розуміти, навіть якщо переглянути ці обліково-військові спеціальності, які є, то зовсім не мовиться про те, що їх відправлять на передову. Потрібно бути реалістом і адекватно читати тексти, які там написані,

– говорить Маляр.

Жінки йдуть служити лише добровільно

У Міноборони зазначають, що з моменту початку війну у 2014 році жодна жінка примусово не була мобілізована. "Справді, є жінки, які хочуть служити. Я спробую відповісти делікатно, але позиція військових полягає саме в тому, щоб з позиції жінок була абсолютна добровільність щодо служби", – запевнила Маляр.

У ЗСУ служить чимало захисниць

Попри те, що Україна не є членом НАТО, наш показник (кількості жінок у війську – 24 канал) один із найвищих, у порівнянні з країнами-членами Альянсу. Однак це вибір самих усіх цих жінок. Вони служать добровільно. Ті, хто підписував контракти, наприклад, у територіальну оборону, це все було добровільно. Це тверда позиція Збройних Сил, – додала вона.

За яких умов мобілізація жінок можлива

Маляр пояснила, що спершу Президент має видати указ, а потім Генштаб створює певну директиву, у якій зазначаються усі нюанси. Наприклад, вікова категорія, інші важливі показники для виконання оборонного задуму. А також, які категорії осіб і за яких умов можуть перетинати кордон.

"Станом на зараз у цих директивах про жінок нічого не мовиться. Але з мого боку буде некоректно і непрофесійно буде давати якісь гарантії на завтра. Тому що ми не знаємо, як розвиватиметься війна. Цього не знає ніхто, тому що війна – це динамічний процес. І що буде завтра, те буде завтра", – резюмувала заступниця міністра оборони України.

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