Такое заявление президент сделал во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 Канал. Глава государства анонсировал, что следующая неделя будет богата соответствующими решениями.

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У спецслужб есть соответствующая информация

Владимир Зеленский отметил, что украинские спецслужбы установили имена людей, которые за свою деятельность заслуживают минимум санкций. Однако решения будут на следующей неделе.

Есть продвижение у наших специальных служб в работе в отношении людей, заслуживающих как минимум санкций за свою деятельность против Украины, независимости и украинского народа. Тоже будут ответные шаги. И это не что-то временное, это реальное реагирование. Это конкретика. Это то, что мы все ожидаем от наших институтов. От государства,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что для людей, всю жизнь положивших на погоню за должностями, не будет возвращения к временам, в которых они привыкли жить.

Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей, которые защищают закон и интересы государства и обеспечивают справедливость. Также президент поблагодарил журналистов, которые разбираются со всеми фактами и устанавливают полную картину.

Вечернее обращение Зеленского: смотрите видео