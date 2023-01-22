Таку заяву президент зробив під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 Канал. Глава держави анонсував, що наступний тиждень буде багатим на відповідні рішення.
Зверніть увагу Буде тиждень справедливих рішень: Зеленський у зверненні прокоментував скандали у владі
У спецслужб є відповідна інформація
Володимир Зеленський зазначив, що українські спецслужби встановили імена людей, які за свою діяльність заслуговують щонайменше санкцій. Однак рішення будуть уже наступного тижня.
Є просування у наших спеціальних служб у роботі щодо людей, які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України, незалежності і українського народу. Теж будуть відповідні кроки. І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це конкретика. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій. Від держави,
– підкреслив Зеленський.
Глава держави наголосив, що для людей, які все своє життя поклали на гонитву за посадами, не буде повернення до часів, у яких вони звикли жити.
Володимир Зеленський подякував правоохоронцям, які захищають закон й інтереси держави та забезпечують справедливість. Також президент подякував журналістам, які розбираються з усіма фактами та встановлюють повну картину.
Вечірнє звернення Зеленського: дивіться відео