Таку заяву президент зробив під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 Канал. Глава держави анонсував, що наступний тиждень буде багатим на відповідні рішення.

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У спецслужб є відповідна інформація

Володимир Зеленський зазначив, що українські спецслужби встановили імена людей, які за свою діяльність заслуговують щонайменше санкцій. Однак рішення будуть уже наступного тижня.

Є просування у наших спеціальних служб у роботі щодо людей, які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України, незалежності і українського народу. Теж будуть відповідні кроки. І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це конкретика. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій. Від держави,

– підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що для людей, які все своє життя поклали на гонитву за посадами, не буде повернення до часів, у яких вони звикли жити.

Володимир Зеленський подякував правоохоронцям, які захищають закон й інтереси держави та забезпечують справедливість. Також президент подякував журналістам, які розбираються з усіма фактами та встановлюють повну картину.

Вечірнє звернення Зеленського: дивіться відео