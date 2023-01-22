Глава государства отметил, что у них есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это дело в суд, сообщает 24 Канал. Он поблагодарил и журналистов, которые проливают свет и помогают установить все факты.

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Справедливость – одна из основ соборности

Зеленский отметил, что первое и главное, о чем он хочет сегодня сказать – это справедливость, которая является одной из основ соборности.

В обществе, которое чувствует справедливость, объединение людей всегда крепче. Сегодня Кабинет Министров Украины уволил с должности заместителя министра, разоблаченного сотрудниками НАБУ. У правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это производство в суд,

– заметил президент.

По словам главы государства, он хочет, чтобы это было сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости.

"Конечно, сейчас основное внимание – это вопрос обороны, это вопрос внешней политики, это вопрос войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях – как на центральном, так и в регионах. И эта неделя будет временем соответствующих решений", – подчеркнул он.

Эти решения уже подготовлены. Зеленский добавил, что не хочет их анонсировать, но заверил, что все будет справедливо.

"Понимаю, что привлекло внимание людей. В каждой ситуации мы будем подробно все разбирать. То, что касается энергетики и закупок. То, что касается отношений между центральной властью и регионами. То, что касается закупок для военных. И так далее", – объяснил президент.

Он заявил, что общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги. Кроме этого, у специальных служб уже есть продвижение в работе в отношении людей, заслуживающих как минимум санкций за свою деятельность против Украины, независимости и украинского народа.

"Тоже будут ответные шаги. И это не что-то временное, это реальное реагирование. Это конкретика. Это то, чего мы все ожидаем от наших институций. От государства. Я хочу, чтобы это было понятно: возвращение к тому, что было когда-то, к тому, как привыкли жить разные люди, приближенные к государственным институциям, или те, кто всю жизнь положил на погоню за креслом... Возвращения не будет", – подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил:

правоохранителей, защищающих закон, интересы государства, и которые обеспечивают справедливость;

журналистов, которые разбираются со всеми фактами и устанавливают полную картину.

"Мы все должны – каждый свое – делать для нашего единства. Сила общества и прочность государства объединяются именно справедливостью", – добавил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Президент рассказал о визите Джонсона

Зеленский отметил, что сегодня в Киеве, в Буче и Бородянке побывал друг Украины – экс-премьер Британии Борис Джонсон.

Человек, которого не нужно как-то особенно представлять. Мы вместе с ним пообщались со студентами университета Шевченко. Это тоже все символично – именно в наш день – День Соборности,

– заметил президент.

По его словам, это символично, ведь борьба за свободу объединяет разных людей, разные народы.

"И нашу украинскую соборность, наше историческое объединение, которого мы достигли в первые часы 24 февраля, мы за прошлый год реально привнесли в международные отношения. Свободный мир объединился так, как давно не был объединен", – заявил глава страны.

Он добавил, что очень важно сохранять единение и делать все, чтобы люди, которые ценят свободу, были вместе и были действенными.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Борис и другие наши люди, как он, занимались вопросами поддержки Украины в мире, вопросами защиты свободы. Это стоит помнить всем украинцам: британский вклад в нашу защиту чрезвычайно весомый. Я благодарю за него всех британцев, абсолютно всех наших друзей в Британии, все общество", – отметил Зеленский.

Также он поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за его мощные решения и политику, которая делает свободный мир более крепким. По мнению президента, этот год следует сделать годом:

справедливости для Украины;

единения всех ради свободы и победы;

стойкости Украины и всех, кто ценит свободу.

"Спасибо каждому нашему воину: всем, кто на фронте, всем, кто помогает, всем, кто спасает! Спасибо партнерам за жизненно необходимую поддержку! Спасибо всем, кто понимает, что пройти этот путь мы можем только вместе и только помогая друг другу. И только честно и справедливо. Слава Украине!" – подытожил глава государства.