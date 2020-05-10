Как будут работать летние террасы в Киеве: правила и запреты

С 11 мая в Украине ослабляют карантин. Среди приятных нововведений – разрешение работы летних площадок кафе и ресторанов. Однако они не будут работать так, как раньше, а будут иметь ряд ограничений. Какие именно – читайте в материале.

Требования по работе заведений общественного питания определила комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситауций, они опубликованы на сайте КГГА.

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Новые правила работы летних площадок в Киеве:

расстояние между столиками должно составлять не менее 1,5 метра ;

между столиками должно составлять не менее ; за одним столиком могут сидеть только двое клиентов ;

; заказы будут принимать и выдавать дистанционно : через специально оборудованное окно или входную дверь заведения;

: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения; официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между ним и клиентом;

место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом;

с клиентом; должна быть обеспечена возможность безналичного расчета;

меню должно быть расположено рядом с местом принятия/выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам ;

должно быть расположено рядом с местом принятия/выдачи заказов ; заведения должны придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мер : измерение температуры, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизации;

: измерение температуры, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизации; на входах должен проходить санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать лиц с признаками ОРВИ. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди вне помещений;

для посетителей, чтобы не допускать лиц с признаками ОРВИ. и ожидать своей очереди вне помещений; маркировка расстояния в 1,5 метра для посетителей, ожидающих своей очереди;

в 1,5 метра для посетителей, ожидающих своей очереди; На входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком;

дезинфекционные меры каждые два часа рабочего времени , а дезинфекцию контактных поверхностей и посуды должны проводить после каждого посетителя;

, а дезинфекцию контактных поверхностей и посуды должны проводить после каждого посетителя; заведения должны проинформировать клиентов относительно установленных ограничений на своих веб-сайтах, страницах в соцсетях при проведении записи по телефону или иным способом.

Решение ослабить карантин члены Кабмина единогласно приняли на заседании в понедельник 4 мая. Оно вступит в силу с 11 мая, а вообще карантин уже третий раз продлили, на этот раз до 22 мая.

Как изменится карантин с 11 мая / Инфорграфика 24 канала