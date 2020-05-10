Как будут работать летние террасы в Киеве: правила и запреты
С 11 мая в Украине ослабляют карантин. Среди приятных нововведений – разрешение работы летних площадок кафе и ресторанов. Однако они не будут работать так, как раньше, а будут иметь ряд ограничений. Какие именно – читайте в материале.
Требования по работе заведений общественного питания определила комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситауций, они опубликованы на сайте КГГА.
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Новые правила работы летних площадок в Киеве:
- расстояние между столиками должно составлять не менее 1,5 метра;
- за одним столиком могут сидеть только двое клиентов;
- заказы будут принимать и выдавать дистанционно: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения;
- официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между ним и клиентом;
- место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом;
- должна быть обеспечена возможность безналичного расчета;
- меню должно быть расположено рядом с местом принятия/выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам;
- заведения должны придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мер: измерение температуры, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизации;
- на входах должен проходить санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать лиц с признаками ОРВИ. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди вне помещений;
- маркировка расстояния в 1,5 метра для посетителей, ожидающих своей очереди;
- На входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком;
- дезинфекционные меры каждые два часа рабочего времени, а дезинфекцию контактных поверхностей и посуды должны проводить после каждого посетителя;
- заведения должны проинформировать клиентов относительно установленных ограничений на своих веб-сайтах, страницах в соцсетях при проведении записи по телефону или иным способом.
Решение ослабить карантин члены Кабмина единогласно приняли на заседании в понедельник 4 мая. Оно вступит в силу с 11 мая, а вообще карантин уже третий раз продлили, на этот раз до 22 мая.