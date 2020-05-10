Як працюватимуть літні тераси у Києві: правила і заборони

З 11 травня в Україні послаблюють карантин. Серед приємних нововведень – дозвіл роботи літніх майданчиків кафе і ресторанів. Однак вони пне працюватимуть так, як раніше, а матимуть низку обмежень. Які саме – читайте у матеріалі.

Вимоги щодо роботи закладів громадського харчування визначила комісія з ліквідації наслідків надзвичайних ситауцій, вони опубліковані на сайті КМДА.

Дізнайтеся У яких містах карантин після 11 травня буде більш суворим, ніж загальний по Україні

Нові правила роботи літніх майданчиків у Києві:

відстань між столиками має становити не менше 1,5 метра ;

між столиками має становити не менше ; за одним столиком можуть сидіти лише двоє клієнтів ;

; замовлення прийматимуть і видаватимуть дистанційно : через спеціально облаштоване вікно або вхідні двері закладу;

: через спеціально облаштоване вікно або вхідні двері закладу; офіціант може приймати чи видавати замовлення лише за умови дотримання відстані не менше 1,5 метра між ним та клієнтом;

місце видачі замовлень та розрахунку має бути облаштоване столиком чи поличкою для передачі замовлення без особистого контакту з клієнтом;

з клієнтом; має бути забезпечена можливість безготівкового розрахунку ;

; меню має бути розміщене поруч із місцем прийняття/видачі замовлень без можливості його видачі клієнтам;

має бути розміщене поруч із місцем прийняття/видачі замовлень заклади мають дотримуватися загальних протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів : вимірювання температури, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту на 5 днів, організація централізованого збору використаних масок та рукавичок та їх утилізації;

: вимірювання температури, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту на 5 днів, організація централізованого збору використаних масок та рукавичок та їх утилізації; на входах має відбуватися санітарний контроль для відвідувачів, аби не допускати осіб із ознаками ГРВІ. Клієнти мають бути в масках та очікувати своєї черги поза межами приміщень;

для відвідувачів, аби не допускати осіб із ознаками ГРВІ. та очікувати своєї черги поза межами приміщень; маркування відстані у 1,5 метра для відвідувачів, що чекають своєї черги;

у 1,5 метра для відвідувачів, що чекають своєї черги; На вході мають бути встановлені дозатори чи диспенсери з антисептиком;

дезінфекційні заходи щодві години робочого часу, а д езінфекцію контактних поверхонь та посуду мають проводити після кожного відвідувача;

езінфекцію контактних поверхонь та посуду мають проводити після кожного відвідувача; заклади мають поінформувати клієнтів щодо встановлених обмежень на своїх веб-сайтах, сторінках у соцмережах при проведенні запису телефоном чи в інший спосіб.

Рішення послабити карантин члени Кабміну одноголосно ухвалили на засіданні у понеділок 4 травня. Воно набере чинності з 11 травня, а загалом карантин вже втретє продовжили, цього разу до 22 травня.



Як зміниться карантин з 11 травня / Інфорграфіка 24 каналу