Будут считать килобайты: в России может существенно упасть скорость интернета
12 марта 2022 , 06:11Читати новину українською
Источник:твиттер Брайана Кребса
Лондонская интернет-биржа планирует отключить от сети крупнейших российских провайдеров "Ростелеком" и "МегаФон". Поэтому теперь в стране-агрессоре возможны проблемы с Интернетом.
Пока Роскомнадзор блокирует соцсети для россиян, лондонская интернет-биржа облегчает им работу. Нет интернета – нечего блокировать.
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Ростелеком является основным интернет-провайдером в России. Он уже внесен в санкционный перечень США.
Главной причиной отключения является то, что из-за всех санкций, которые наложили на Россию, компании провайдеров не смогут оплатить счета. А соответственно, не смогут получать интернет-услуги.
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