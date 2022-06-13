Будут судить оператора-наводчика российского танка, обстрелявшего жилой дом в Чернигове

В Украине будут судить оператора, наводящего российскую артиллерию на гражданские дома в Чернигове. Его обвиняют в обстреле жилого дома.

Генеральная прокурорша Украины Ирина Венедиктова сообщила, что перед украинским правосудием предстанет оператор-наводчик Михаил Куликов, направлявший выстрелы российских оккупационных танков на жилые дома в Чернигове.

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В результате работы наводчика Куликова был обстрелян один из жилых домов в городе.

Прокуроры Черниговской областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении оператора-наводчика воинской части 31 отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41 общевойсковой армии вооруженных сил России. Мужчину обвиняют по факту нарушения им законов и обычаев войны.

По словам Венедиктовой, прокуроры и следователи смогли собрать достаточно доказательств того, что оккупант совершил военное преступление.

26 февраля оператор-наводчик, выполняя незаконный приказ командира батальона, развернул башню танка Т-72Б в сторону жилого дома на окраине Чернигова и обстрелял его осколочно-фугасным снарядом калибра 125 миллиметров. Многоэтажка не была военной целью и не использовалась для военных нужд,

– заявила Венедиктова.

Российский преступник был задержан благодаря слаженным действиям Вооруженных Сил Украины. Сейчас Михаил Куликов находится в следственном изоляторе. Впоследствии состоится суд над российским оккупантом.

Суды над русскими солдатами будут продолжаться

К слову, суд над россиянином состоится не первый раз – ранее состоялось первое судебное заседание над российским оккупантом, который был военным преступником.

В Киеве 18 мая началось первое судебное заседание по делу против российского военного Вадима Шишимарина, совершавшего преступления в Украине. Подозреваемый 21 год, он из Кантемировской дивизии.

Накануне убивший гражданского украинца россиянин полностью признал вину на суде. Известно, что Шишимарин произвел несколько прицельных выстрелов из автомата в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте в нескольких десятках метров от дома.

Жена Александра Шелипова, погибшего от рук русского солдата Вадима Шишимарина, просит пожизненного заключения для русского солдата. В то же время, она не против, чтобы Шишимарина обменяла на бойцов "Азовстали".

Вадима Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Наказание за это – от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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