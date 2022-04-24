Будут усиливать давление на наши позиции, – Арестович сказал, чего ждать в ближайшие дни

Россияне практически прекращают использовать территорию Беларуси для своих военных целей. В то же время, на фронте можно ожидать вероятного усиления давления на украинские позиции.

Впрочем, прогнозы – оптимистичны, врагу ничего не удастся. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Актуально В течение месяца в ВСУ будет преимущество, и мы пойдем в наступление, – Арестович

"На фронте нужно ожидать усиления давления на наши позиции с попыткой хоть как-то добиться целей операций, которые от них требует политическое руководство", – заявил Арестович.

Речь идет о выходе на границы Луганской и Донецкой областей. По мнению советника главы Офиса Президента, им этого не удастся даже несмотря на усиление давления.

Как пояснил Арестович, украинской стороне поступает военная помощь от Запада. Поэтому он пока дает оптимистические прогнозы и уверен, что Вооруженные Силы Украине дадут отпор врагу.

Арестович объяснил, что ждать на фронте в ближайшие дни: смотрите видео