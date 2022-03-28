Будут воевать против Украины: Россия перебросила в Крым людей из оккупированной Южной Осетии

Россия мобилизует людей со временно оккупированных территорий на фоне разгромных потерь собственного личного состава. Из подконтрольной стране-агрессору так называемой "Южной Осетии" произошло перебрасывание в Крым 150 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины вечером 28 марта. 24 канал передает детали.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

Россия готовит к войне против Украины мобилизованных из Южной Осетии

По данным Генштаба ВСУ, Россия уже перебросила около 150 человек из временно оккупированной так называемой "Южной Осетии" на временно оккупированную территорию Крыма.

Также зафиксировано осуществление мер по скрытой мобилизации населения так называемой "Южной Осетии",

– добавили в Генштабе ВСУ.

К слову, вероятно, цель оккупантов – привлечь мобилизованных к боевым действиям в соседних с Крымом областях Украины. Переброшенные страной-агрессором лица вместе с российскими войсками будут участвовать в войне против Украины.

Вас может заинтересовать – Макарук о нехватке солдат в России и российской технике на вооружении ВСУ: смотрите видео