Атаку оккупантов на ЗАЭС осудил и приближенный к Путину миллиардер Дерипаска. Он подчеркнул, что на территории Украины есть не только законсервированная Чернобыльская АЭС.

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Еще 15 атомных энергоблоков и 3 хранилища отработанного ядерного топлива. Любой инцидент на этих объектах в Украине и Европе будут вспоминать нам (России – 24 канал) еще лет 200 с проклятиями,

– сказал Дерипаска.

Из-за обстрелов российских оккупантов Запорожской АЭС возникла опасная ситуация. Борис Джонсон заявил, что созывает через это заседание Совбеза ООН.

Что делать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 канала

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