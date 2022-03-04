Кроме шести энергоблоков есть хранилище отработанного ядерного топлива. Это около 150 контейнеров.
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Если эти варвары будут дальше стрелять по станции – попадание в эти контейнеры будет означать ядерную катастрофу. Это может произойти в этот час или минуту,
– подчеркнул Галущенко.
Что происходит на ЗАЭС
- Оккупанты, обстреливая Запорожскую АЭС, попали в энергоблок. Загорелось одно из зданий учебно-тренировочного комплекса.
- Важно, что спасатели не могут начать тушить пожар. Россияне их просто не пропускают.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет повторить Чернобыль. Он призвал Европу вмешаться, потому что может быть катастрофа.
В настоящее время работает один из шести энергоблоков АЭС. И. о гендиректора станции Игорь Мурашов заявил, что ядерная безопасность уже нарушена.
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