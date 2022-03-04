Окрім шести енергоблоків, є сховище відпрацьованого ядерного палива. Це близько 150 контейнерів.
До теми Працює один із шести енергоблоків, – в ДСНС розповіли про ситуацію з пожежею на ЗАЕС
Якщо ці варвари далі стрілятимуть по станції – влучення у ці контейнери означатиме ядерну катастрофу. Це може статися за цю годину чи хвилину,
– наголосив Галущенко.
Що відбувається на ЗАЕС
- Окупанти, обстрілюючи Запорізьку АЕС, влучили в енергоблок. Загорілась одна з будівель учбово-тренувального комплексу.
- Важливо те, що рятувальники не можуть почати гасити пожежу. Росіяни просто їх не пропускають.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче повторити Чорнобиль. Він закликав Європу втрутитись, бо може бути катастрофа.
Наразі працює один з шести енергоблоків АЕС. В. о гендиректора станції Ігор Мурашов заявив, що ядерна безпека вже порушена.
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