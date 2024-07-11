Заметим, что такие введения необходимы из-за огромной потери мощностей в результате восьми ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям с начала года. Жара, которая сейчас фиксируется в Украине, только ухудшает ситуацию.

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В какие часы не будет света завтра

Завтра, 12 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток,

– говорится в сообщении Укрэнерго.

Более того, отмечается, что с 16:00 до 23:00 ограничения будут более жесткими. По словам энергетиков, в этот промежуток облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В то же время в другие часы будут задействованы три очереди.

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В ДТЭК также отметили, что завтра по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток.

"Киев, Киевская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области: высокая вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток", – добавили там.

Заметим, что сейчас в Украине и Европе наблюдается аномальная жара. Погодные условия дают дополнительную нагрузку на энергосистему, серьезно поврежденную врагом за последние 4 месяца.

К слову, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко рассказал, что вероятно, дефицит электроэнергии начнет уменьшаться уже через 10 дней. Благодаря этому, количество отключений должно стать уменьшиться.

Как отмечает Омельченко, уменьшение количества отключений следует ожидать в конце июля, начале августа. К тому же продолжается ремонт поврежденных предприятий. Ситуация с тепловыми электростанциями и гидроэлектростанциями также может стать намного лучше.