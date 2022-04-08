Будут забрасывать "мясом", – экс-сотрудник СБУ предположил, чего ждать от оккупантов

Россия уже ввела в Украину всю рабочую технику, которая у них была. На нашу территорию уже вошли самые боеспособные подразделения.

Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире 24 канала. Он также сказал, чего ждать от оккупантов в дальнейшем.

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По его словам, по бумагам техники у россиян очень много. Однако остается под вопросом – что из этой техники самостоятельно ездит, летает и есть ли люди, которые могут всем этим управлять.

Сейчас мы видим, как пошла следующая волна, когда собрались на войну военные из Тувы – самого криминогенного района России. Даже экипировка у них не на самом лучшем уровне.

Чего дальше ждать от оккупантов

Россия и дальше будет продолжать нас забрасывать своим "мясом". Оно непрофессиональное, но оно есть. К этому нужно готовиться,

– подчеркнул Ступак.

Он также добавил, что россияне будут обстреливать все подряд, даже если нет военных позиций. Это все еще будет продолжаться. Более того, у них до сих пор есть на вооружении крылатые ракеты.

"И они будут продолжать бить по объектам инфраструктуры. Нам нужно их сбивать", – добавил экс-сотрудник СБУ.

Ступак предположил, к чему готовиться: смотрите видео