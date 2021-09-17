По данным источников 24 канала, приказ незаконно привлечь украинцев к выборам в пользу Путина предоставил представителям "администраций" квазиформирований первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак. 8 сентября он возглавлял так называемый "съезд сторонников "Единой России" в Донецке.

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Кроме приближенного к президенту политика в мероприятии также участвовали депутаты-"единороссы" Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Андрей Козенко и другие высокопоставленные лица.

Голосовать будут даже без паспортов

Оккупанты открыли в захваченном Донецке 4 пункта для голосований. Туда будут свозить жителей региона, которых проблематично вывезти на территорию России.

Для жителей восточной части Донецкой области будут доступны пункты в Ростовской области. Для этого на территории РФ значительно увеличили их количество.

Поставить галочку в бюллетене жители оккупированных городов Украины смогут после предъявления "паспортов". Таких в "ДНР" и "ЛНР" насчитывают около 475 тысяч человек. Кроме того, так называемые "миграционные органы" недореспублик начали выдавать людям страховые номера индивидуального лицевого счета, необходимые для участия в электронном голосовании.

На Луганщине избирательных участков не будет. Вместо них откроют консультационные центры, где "гражданам" будут помогать выбирать "Единую Россию" в сети. Ответственным за развертывание "центров помощи" от российского правительства назначили первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Виктора Водолацкого.

Дополнительные избирательные участки, которые создают россияне для жителей "ДНР" и "ЛНР" / Фото 24 канала

Голосовать будут под видом ростовчан

Оккупанты поручили своим приспешникам привлечь к выборам как минимум 1 миллион украинцев. Выезды за пределы Украины будут организовывать террористы из ОО "Союз добровольцев Донбасса" и представители "единороссов".

По словам руководительницы ЦИК России Эллы Памфиловой, электронное голосование будет работать на территории Курской, Мурманской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областей. Именно как жителей Ростова и собираются записывать террористы украинцев. Кроме того, чтобы поощрять людей выбрать партию Путина, их обещают принимать в "Единую Россию". Никаких привилегий это, конечно, никому не предоставит.