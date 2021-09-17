За даними джерел 24 каналу, наказ незаконно залучити українців до виборів на користь Путіна надав представникам "адміністрацій" квазіутворень перший заступник голови Ради Федерації Федерального зібрання РФ Андрій Турчак. 8 вересня він очолював так званий "з'їзд прихильників "Єдиної Росії" у Донецьку.

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Окрім наближеного до російського президента політика у заході також брали участь депутати-"єдинороси" Дмитро Саблін, Віктор Водолацький, Андрій Козенко та інші високопосадовці.

Голосуватимуть навіть без паспортів

Окупанти відкрили в захопленому Донецьку 4 пункти для голосувань. Туди звозитимуть мешканців регіону, яких проблематично вивезти на територію Росії.

Для жителів східної частини Донеччини будуть доступні пункти в Ростовській області. Для цього на території РФ значно збільшили їх кількість.

Поставити галочку в бюлетені жителі окупованих міст України зможуть після пред'явлення "паспортів". Таких у "ДНР" та "ЛНР" налічують близько 475 тисяч осіб. Крім того, так звані "міграційні органи" недореспублік почали видавати людям страхові номери індивідуального особистого рахунку, які потрібні для участі в електронному голосуванні.

На Луганщині виборчих дільниць не буде. Замість них відкриють консультаційні центри, де "громадянам" допомагатимуть обирати "Єдину Росію" у мережі. Відповідальним за розгортання "центрів допомоги" від російського уряду призначили першого заступника голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції й зв’язків зі співвітчизниками Віктора Водолацького.



Додаткові виборчі дільниці, які створюють росіяни для мешканців "ДНР" та "ЛНР" / Фото 24 каналу

Голосуватимуть під виглядом ростовчан

Окупанти доручили своїм поплічникам залучити до виборів щонайменше 1 мільйон українців. Виїзди за межі України організовуватимуть терористи з ГО "Союз добровольців Донбасу" та представники "єдиноросів".

За словами керівниці ЦВК Росії Елли Памфілової, електронне голосування буде працювати на території Курської, Мурманської, Нижньогородської, Ярославської та Ростовської областей. Саме як жителів Ростова й збираються записувати терористи українців. Крім того, аби заохочувати людей обрати партію Путіна, їх обіцяють приймати до "Єдиної Росії". Жодних привілеїв це, звісно, нікому не надасть.