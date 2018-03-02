Будут ли досрочные выборы: эксперт указал на важную деталь

Информация о досрочных парламентских выборах – один из элементов давления на определенных депутатов с целью сделать их более договороспособными. Нет законных оснований для их объявления, а власти это невыгодно.

Об этом сайту "24" рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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По словам политолога, пока нет объективных причин для досрочных выборов парламента. Согласно Конституции, должны быть обстоятельства. В частности, Верховная Рада не собирается в течение определенного периода времени на сессионные заседания. К тому же, отмечает Бала, согласно Конституции, объявления досрочных выборов – не обязанность, а право президента. При нынешней ситуации, считает он, власти не совсем уместно идти на досрочные выборы. Это надо было делать раньше. А сейчас власти наоборот нужно показать результаты своей работы.

Информация о досрочных выборах парламента – технологический проект, один из элементов давления на определенных депутатов, как союзников, так и нет. Тех, кто на 99,9% уже не будут депутатами в следующем созыве. Но сейчас таким образом с ними можно договариваться и принимать необходимые решения. Угроза выборов сделает их более договороспособными,

– убежден Виталий Бала.

Напомним, в СМИ появилась информация о возможности объявления досрочных парламентских выборов. Однако, президент Петр Порошенко на пресс-конференции "Вызовы-2018" 28 февраля заверил, что распускать Верховную Раду не собирается, потому что ее работой на прошлой сессии он доволен.

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