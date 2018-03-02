Чи будуть дострокові вибори: експерт вказав на важливу деталь

Інформація про дострокові парламентські вибори – один з елементів тиску на певних депутатів з метою зробити їх більш договороспроможними. Немає законних підстав для їхнього оголошення, а владі це не вигідно.

Про це сайту "24" розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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За словами політолога, наразі немає об’єктивних причин для дострокових виборів парламенту. Згідно з Конституцією, повинні бути обставини. Зокрема, Верховна Рада не збирається протягом певного періоду часу на сесійні засідання. До того ж, зауважує Бала, відповідно до Конституції, оголошення дострокових виборів – не обов’язок, а право президента. При нинішній ситуації, вважає він, владі не зовсім доречно йти на дострокові вибори. Це треба було робити раніше. А зараз владі навпаки потрібно показати результати своєї роботи.

Інформація про дострокові вибори парламенту – технологічний проект, один з елементів тиску на певних депутатів, як союзників, так і ні. Тих, хто на 99,9% вже не будуть депутатами в наступному скликанні. Але зараз таким чином з ними можна домовлятися і приймати необхідні рішення. Загроза виборів зробить їх більш договороспроможними,

– переконаний Віталій Бала.

Нагадаємо, в ЗМІ з’явилася інформація про можливість оголошення дострокових парламентських виборів. Однак президент Петро Порошенко на прес-конференції "Виклики-2018" 28 лютого запевнив, що розпускати Верховну Раду не збирається, бо її роботою на минулій сесії він задоволений.

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