Будут ли массовые акции протеста в день выборов: мнение эксперта

Массовых беспорядков и стычек в день голосования не будет. Но со стороны таких организаций, как Национальный корпус или С14, возможны акции протеста.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Нацкорпус и С14 не поддерживают никого из кандидатов в президенты. Но могут быть не довольны результатом голосования за конкретного кандидата. При условии фальсификации волеизъявления, что будут искажать конечный результат выборов. Админресурс, подвоз людей на участки, порча бюллетеней и тому подобное. Поэтому столкновения вполне возможны,

– считает Андрей Вигиринский.

В то же время эксперт отмечает, С14 не присоединится к акциям протеста Нацкорпуса, связанных с протестами против коррупции в "Укроборонпроме" и Порошенко в частности. Однако их заметили в акциях против Юлии Тимошенко и ВО "Батькивщина". При этом Вигиринский убежден, со стороны радикально настроенных организаций не будет массовых провокаций с целью сорвать выборы.

Что известно о Национальном корпусе и С14?Нацкорпус и С14 – украинские националистические организации. Основой Нацкорпуса стали активисты общественной организации Гражданский Корпус "Азов", бывшие военнослужащие полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.



Госдеп США назвал организации С14 и Национальный корпус группами ненависти, которые нападают на активистов и распространяют межнациональную вражду. Такой вывод изложен в отчете Бюро демократии, прав человека и труда Госдепартамента. 9 марта в Киеве на Майдане Независимости активисты "Национального корпуса" совместно с ветеранами войны провели акцию относительно скандала с хищением в оборонном секторе Украины. В частности в государственном концерне "Укроборонпром".



Более 2 тысяч человек требовали взятия под стражу бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, которые фигурируют в вышеупомянутом деле. После акции активисты использовали дымовые шашки и слезоточивый газ. В результате пострадали двое полицейских и один нацгвардеец. Кроме того, представители Нацкорпуса 9 марта вышли на акцию в Черкассах, которую "приурочили" к визиту президента Петра Порошенко на совете регионального развития в Черкасской области. Причина – обвинение в коррупции среди окружения президента Петра Порошенко, в частности в государственном концерне "Укроборонпром". Однако прорваться к гаранту активистам так и не удалось.



В то же время глава МВД Арсен Аваков заявил, что националистическая организация С14 сотрудничает со Службой безопасности Украины.