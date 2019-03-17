Чи будуть масові акції протесту в день виборів: думка експерта

Масових заворушень і сутичок у день голосування не буде. Але з боку таких організацій, як Національний корпус або С14, можливі акції протесту.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Нацкорпус і С14 не підтримують нікого з кандидатів у президенти. Але можуть бути не задоволеними результатом голосування за конкретного кандидата. За умови фальсифікації волевиявлення, що викривлятимуть кінцевий результат виборів. Адмінресурс, підвезення людей на дільниці, псування бюлетенів тощо. Тому сутички цілком можливі,

– вважає Андрій Вігірінський.

Водночас експерт зазначає, С14 не приєднаkbся до акцій протесту Нацкорпусу, пов’язаних з протестами проти корупції в "Укроборонпромі" та Порошенка зокрема. Однак їх помітили в акціях проти Юлії Тимошенко і ВО "Батьківщина". При цьому Вігірінський переконаний, з боку радикально налаштованих організацій не буде масових провокацій з метою зірвати вибори.

Що відомо про Національний корпус і С14? Нацкорпус і С14 – українські націоналістичні організації. Основою Нацкорпусу стали активісти громадської організації Цивільний Корпус "Азов", колишні військовослужбовці полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.



Держдеп США назвав організації С14 та Національний корпус групами ненависті, які нападають на активістів і поширюють міжнаціональну ворожнечу. Такий висновок викладено в звіті Бюро демократії, прав людини та праці Держдепартаменту. 9 березня у Києві на Майдані Незалежності активісти "Національного корпусу" спільно з ветеранами війни провели акцію щодо скандалу із розкраданням в оборонному секторі України. Зокрема в державному концерні "Укроборонпром".



Понад 2 тисячі осіб вимагали взяття під варту колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря, що фігурують у вищезазначеній справі. Після акції активісти використали димові шашки та сльозогінний газ.У результаті постраждали двоє поліцейських і один нацгвардієць.Крім того, представники Нацкорпусу 9 березня вийшли на акцію у Черкасах, яку "приурочили" до візиту президента Петра Порошенка на раду регіонального розвитку у Черкаській області. Причина – звинувачення в корупції серед оточення президента Петра Порошенка, зокрема в державному концерні "Укроборонпром". Проте прорватись до гаранта активістам так і не вдалось.



Водночас глава МВС Арсен Аваков заявив, що націоналістична організація С14 співпрацює зі Службою безпеки України.