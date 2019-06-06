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      Будут ли подавать декларации активисты-антикоррупционеры: решение Конституционного суда

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      Суд принял решение относительно деклараций антикоррупционеров
      Суд принял решение относительно деклараций антикоррупционеров / hotnews.net.ua

      Заставлять гражданских активистов-антикоррупционеров подавать электронные декларации нельзя – это неконституционно. Такое решение принял Конституционный суд Украины в четверг, 6 июня.

      Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции некоторые положения законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц". Об этом сообщил "Интерфакс".

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      Суд постановил считать неконституционным включение активистов-антикоррупционеров в перечень лиц, которые должны подавать электронные декларации.

      Откуда взялась идея о декларации антикоррупционеров?​
      20 июля 2018 года в КС направили представление 65 нардепов о неконституционности электронного декларирования для активистов-антикоррупционеров.

      Перед тем 22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, осуществляющих антикоррупционную деятельность.

      23 марта 2017 года Верховная Рада внесла изменения в статью 3 закона "О предотвращении коррупции". Согласно ему члены антикоррупционных общественных организаций обязаны с 1 января 2018 года представлять электронные декларации.

      Изменения в закон раскритиковали и в Украине, и в Евросоюзе.

      К слову, команда Зеленского хочет ввести всеобщее декларирование. Что это такое и как будут наказывать за нарушение – в материалах 24 канала.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Конституционный суд Коррупция е-декларирование
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