Чи будуть подавати декларації активісти-антикорупціонери: рішення Конституційного суду

Змушувати громадських активістів-антикорупціонерів подавати електронні декларації не можна – це неконституційно. Таке рішення ухвалив Конституційний суд України у четвер, 6 червня.

Конституційний суд України визнав такими, що не відповідають Конституції, деякі положення законів "Про запобігання корупції" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб". Про це повідомив "Інтерфакс".

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Суд ухвалив вважати неконституційним включення громадських активістів-антикорупціонерів до переліку осіб, які мають подавати електронні декларації.

Звідки взялася ідея про декларації антикорупціонерів?20 липня 2018 року до КС скерували подання 65 нардепів щодо неконституційності електронного декларування для громадських активістів-антикорупціонерів.



Перед тим 22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, що скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, які провадять антикорупційну діяльність.



23 березня 2017 року Верховна Рада внесла зміни до статті 3 закону "Про запобігання корупції". Згідно з ним члени антикорупційних громадських організацій були зобов'язані з 1 січня 2018 року подавати електронні декларації.



Зміни до закону розкритикували і в Україні, і в Євросоюзі.

До слова, команда Зеленського хоче ввести загальне декларування. Що це таке та як каратимуть за порушення – у матеріалах 24 каналу.