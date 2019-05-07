Е-декларування для всіх: яке покарання передбачено за несплату податків

Ініціатива представників команди новообраного президента Володимира Зеленського – запровадити загальне для всіх українців е-декларування – спровокувала резонанс у суспільстві. Хоч ініціатива й не нова, проте раніше її реалізовувати побоювались: тотальне е-декларування могло нищівно вдарити по рейтингу політиків. Водночас, вже сьогодні законодавство зобов’язує нас всіх декларувати свої доходи.

Які новації в декларуванні пропонуються та як легалізувати гроші "наперед" – про це в матеріалі 24 каналу.

Всі за деклараціями!

Коли ми говоримо про запровадження е-декларування для всіх українців, багато хто хапається за голову. Мовляв, це ж доведеться про всі свої доходи розповідати державі та ще й сплачувати з цих грошей податки. Мабуть, доведеться відкрити Америку для цих боязких українців, сказавши, що подання декларації – це наш конституційний обов’язок.

В Конституції України записано: "Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкової інспекції за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом".

Тож, обов'язок платити податки прописаний в Основному законі України. Новація, запропонована представником команди лідера президентських перегонів, полягає в тому, щоб це відбувалось в електронному варіанті з деякими процедурними змінами.

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На думку експерта команди Володимира Зеленського Данила Гетьманцева, який відповідає за сферу економіки, фінансів і оподаткування, декларуватись мають всі.

"Загальнообов’язкове декларування – можливість, зокрема, максимального використання податкових відрахувань (податкових знижок). Коли платник податків, враховуючи власні доходи і видатки, протягом року зможе суттєво зменшити суму податків до платежу", – зазначає Данило Гетьманцев на своїй сторінці у Фейсбук.



Податки повинні платити всі – переконаний представник Володимира Зеленського

Загальне декларування, за пропозицією експерта, не має стосуватись тих, хто отримує доходи лише від держави. Це немає сенсу. Якщо платник податків не подає декларацію, він підтверджує, що жодних інших доходів у нього немає. Звісно, загальнообов’язкове декларування має здійснюватися в електронній формі. Щоправда, експерт впевнений – е-декларування потребує удосконалення.

Всі ми щороку подаємо декларації. Інша справа – багато хто цього не робить, хоч і зобов’язаний. Водночас, вже введено так зване е-декларування для певної категорії громадян. Також подається декларація для бажаючих отримати субсидію. За великим рахунком, це не є величезним ноу-хау, оскільки багато хто подає декларації. Щоправда, це роблять не настільки відповідально, як у випадку з електронною декларацією,

– роз’яснює політичний експерт Михайло Чаплига.

Декларування для заробітчан

Коли ми говоримо про загальне е-декларування, потрібно розуміти – йдеться про всіх українців. В такому випадку пропонується всім одночасно задекларувати все, що є. Якщо говорити про заробітчан, вони декларуватимуть все вперше і вказуватимуть в декларації наявну суму. Щоправда, сьогодні, за відсутності покарання за незаконне збагачення, е-декларація, яка заповнюється вперше, може вважатись нульовою.

В е-декларації можна вказати будь-яку суму, навіть якщо її у людини немає, але є перспектива отримати. Приміром, людина заробила 10 тисяч доларів в Італії, а протягом найближчих 3-5 років планує заробити ще 50 тисяч, тоді одразу в декларацію вноситься 60 тисяч. Це робиться на перспективу. Адже перевірити наявність вказаної суми неможливо, тому краще легалізувати доходи наперед. А якщо в податковій запитають звідки гроші – назбирав з 1991 року. І все, в такому випадку легалізуються навіть ті доходи, які українець отримає в майбутньому.

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У багатьох виникне питання – як можна проконтролювати всі ці доходи? Відповідь проста – ніяк і нічим, адже жодного покарання за внесення в декларацію недостовірних даних не передбачено. Єдине, така завбачливість може зіграти на руку крадіям.



Більшість українців вже зараз декларують свої доходи

Насправді, ідея щодо електронного декларування всіх – абсолютно правильна. Якщо ми будуємо здорове суспільство і державу – так має бути. Інша справа, електорально це, вочевидь, вдарить по Зеленському: він багато втратить. Тому що в країні, де не працює сила права, а працює право сили, робити такі публічні реєстри власності чи будь-які інші реєстри з загальним доступом та запровадження е-декларування – шлях до розгулу бандитизму. Ми це спостерігаємо останні кілька років у державі,

– додає Михайло Чаплига.

Про необхідність реформувати правоохоронні органи говорилось перед тим, як запроваджували систему е-декларування для чиновників. Саме на необхідності цього наголошували експерти з безпеки, зокрема, українські правозахисники. Вони застерігали від сплеску хвилі насилля та беззаконня. Власне, якщо ми подивимось стрічку новин, це й побачимо.

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Власне, це реформа яка може "зірвати" країну. Адже ми всі прекрасно розуміємо, що в існуючій економічній системі неможливо легально отримувати хоча б середній рівень доходів. 90% доходів громадян України – сірі. Тому що 90% українців живуть, ігноруючи державні інституції: вони сприймають державу як мародера, який виймає їхні кошти. Відтак, це може бути бомбою, яка спричинить втрату електорального поля для Зеленського. Водночас, з точки зору оздоровлення економіки, цілком можливо, що це було би правильно,

– наполягає Михайло Чаплига.

Тож, не варто страхатись е-декларування пенсіонерам і тим, хто отримує легальні доходи. Натомість тим, у кого доходи чималі, а от пояснити їх походження вони не можуть – бажано подумати над легалізацією. Адже, загалом ідея е-декларування правильна і працює вона в багатьох країнах, проте як реалізовуватиметься в нас – побачимо.