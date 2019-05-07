Э-декларирование для всех: какое наказание предусмотрено за неуплату налогов

Инициатива представителей команды новоизбранного президента Владимира Зеленского – ввести общее для всех украинцев э-декларирование – спровоцировала резонанс в обществе. Хотя инициатива и не нова, однако ранее ее реализовывать опасались: тотальное э-декларирование могло сокрушительно ударить по рейтингу политиков. В то же время, сегодня законодательство обязывает нас всех декларировать свои доходы

Новации в декларировании предлагаются и как легализовать деньги "вперед" – об этом в материале 24 канала.

Все за декларациями!

Когда мы говорим о введении электронного декларирования для всех украинцев, многие хватаются за голову. Мол, это же придется обо всех своих доходах рассказывать государству и еще и платить с этих денег налоги. Видимо, придется открыть Америку для этих робких украинцев, сказав, что представление декларации – это наш конституционный долг.

В Конституции Украины записано:"Каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом. Все граждане ежегодно подают в налоговую инспекцию по месту жительства декларации о своем имущественном состоянии и доходах за прошлый год в порядке, установленном законом".

Так, обязанность платить налоги прописана в Основном законе Украины. Новация, предложенная представителем команды лидера президентской гонки, заключается в том, чтобы это происходило в электронном варианте с некоторыми процедурными изменениями.

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По мнению эксперта команды Владимира Зеленского Даниила Гетманцева, который отвечает за сферу экономики, финансов и налогообложения, декларироваться должны все.

"Общеобязательное декларирование – возможность, в частности, максимального использования налоговых отчислений (налоговых скидок). Когда налогоплательщик, учитывая собственные доходы и расходы в течение года сможет существенно уменьшить сумму налогов к платежу", – отмечает Даниил Гетманцев на своей странице в Фейсбук.



Налоги должны платить все – убежден представитель Владимира Зеленского

Общее декларирование, по предложению эксперта, не должно касаться тех, кто получает доходы только от государства. Это не имеет смысла. Если налогоплательщик не подает декларацию, он подтверждает, что никаких других доходов у него нет. Конечно, общеобязательное декларирование должно осуществляться в электронной форме. Правда, эксперт уверен – э-декларирование требует усовершенствования.

Все мы каждый год подаем декларации. Другое дело – многие этого не делают, хотя и обязаны. В то же время, уже введено так называемое э-декларирование для определенной категории граждан. Также подается декларация для желающих получить субсидию. По большому счету, это не является огромным ноу-хау, поскольку многие подают декларации. Правда, это делают не столь ответственно, как в случае с электронной декларацией,

– разъясняет политический эксперт Михаил Чаплыга.

Декларирование для заробитчан

Когда мы говорим об общем э-декларировании, нужно понимать – речь идет о всех украинцах. В таком случае предлагается всем одновременно задекларировать все, что есть. Если говорить о заробитчанах, они будут декларировать все впервые и указывать в декларации имеющуюся сумму. Правда, сегодня, при отсутствии наказания за незаконное обогащение, э-декларация, которая заполняется впервые, может считаться нулевой.

В электронной декларации можно указать любую сумму, даже если ее у человека нет, но есть перспектива получить. К примеру, человек заработал 10 тысяч долларов в Италии, а в течение ближайших 3-5 лет планирует заработать еще 50 тысяч, тогда сразу в декларацию вносится 60 тысяч. Это делается на перспективу. Ведь проверить наличие указанной суммы невозможно, поэтому лучше легализовать доходы заранее. А если в налоговой спросят откуда деньги – собрал с 1991 года. И все, в таком случае легализуются даже те доходы, которые украинец получит в будущем.

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У многих возникнет вопрос – как можно проконтролировать все эти доходы? Ответ прост – никак и ничем, ведь никакого наказания за внесение в декларацию недостоверных данных не предусмотрено. Единственное, такая предусмотрительность может сыграть на руку ворам.



Большинство украинцев уже сейчас декларируют свои доходы

На самом деле, идея об электронном декларировании всех – абсолютно правильная. Если мы строим здоровое общество и государство – так должно быть. Другое дело, электорально это, очевидно, ударит по Зеленскому: он много потеряет. Потому что в стране, где не работает сила права, а работает право силы, делать такие публичные реестры собственности или любые другие реестры с общим доступом и внедрение э-декларирования – путь к разгулу бандитизма. Мы это наблюдаем последние несколько лет в государстве,

– добавляет Михаил Чаплыга.

О необходимости реформировать правоохранительные органы говорилось перед тем, как вводили систему э-декларирования для чиновников. Именно необходимость этого отмечали эксперты по безопасности, в частности, украинские правозащитники. Они предупреждали о всплеске волны насилия и беззакония. Собственно, если мы посмотрим ленту новостей, это и увидим.

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Собственно, это реформа которая может "взорвать" страну. Ведь мы все прекрасно понимаем, что в существующей экономической системе невозможно легально получать хотя бы средний уровень доходов. 90% доходов граждан Украины – серые. Потому что 90% украинцев живут, игнорируя государственные институты: они воспринимают государство как мародера, который вынимает их средства. Следовательно, это может быть бомбой, которая повлечет потерю электорального поля для Зеленского. В то же время, с точки зрения оздоровления экономики, вполне возможно, что это было бы правильно,

– настаивает Михаил Чаплыга.

Поэтому, не стоит бояться э-декларирования пенсионерам и тем, кто получает легальные доходы. Зато тем, у кого доходы немалые, а вот объяснить их происхождение они не могут – желательно подумать над легализацией. Ведь, в общем идея э-декларирования правильная и работает она во многих странах, однако как будет реализовываться у нас – увидим.