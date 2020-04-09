Будут ли причащать в церквях во время карантина: ответ УГКЦ

Во время карантина УГКЦ освобождает верующих от участия в воскресных и праздничных богослужениях, обязанности исповеди и причастия. Так сможет ли человек причаститься – читайте дальше.

Если верующие могут отложить исповедь, то есть нет опасности смерти или чего-то другого, то глава УГКЦ просит это сделать. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель департамента информации УГКЦ протоиерей Игорь Яцив.

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"Это не означает, что он требует, мы не можем запретить человеку ни исповедоваться, ни причащаться, если он этого хочет. Поэтому блаженнейший Святослав четко говорит: "Я вас прошу не настаивайте на этом, если вы можете это перенести", потому что действительно может быть распространения вируса", – пояснил протоиерей Игорь Яцив.

По его словам, церковь старается позаботиться "не только о вере людей, потому что можно верить и дома, но также позаботиться об их жизни и здоровье".

Протоиерей Игорь Яцив о причастии во время карантина: видео

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УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.

Дома можно прочитать молитву и растворить пасхальные блюда святой иорданской водой.

Блаженнейший Святослав Шевчук подчеркнул, что УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам прочастия и исповеди.

В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будет освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.



Новые карантинные ограничения, действующие в Украине с 6 апреля / Инфографика 24 канала