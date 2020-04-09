23:38
9 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Будут ли причащать в церквях во время карантина: ответ УГКЦ

      - Читати новину українською
      УГКЦ освобождает верующих от долга исповеди и причастия / Скриншот из видео

      Во время карантина УГКЦ освобождает верующих от участия в воскресных и праздничных богослужениях, обязанности исповеди и причастия. Так сможет ли человек причаститься – читайте дальше.

      Если верующие могут отложить исповедь, то есть нет опасности смерти или чего-то другого, то глава УГКЦ просит это сделать. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель департамента информации УГКЦ протоиерей Игорь Яцив.

      К слову На Пасху службы в храмах пройдут без прихожан: куличи будут освящать на улице

      "Это не означает, что он требует, мы не можем запретить человеку ни исповедоваться, ни причащаться, если он этого хочет. Поэтому блаженнейший Святослав четко говорит: "Я вас прошу не настаивайте на этом, если вы можете это перенести", потому что действительно может быть распространения вируса", – пояснил протоиерей Игорь Яцив.

      По его словам, церковь старается позаботиться "не только о вере людей, потому что можно верить и дома, но также позаботиться об их жизни и здоровье".

      Протоиерей Игорь Яцив о причастии во время карантина: видео

      Как Церковь рекомендует праздновать Пасху

      • УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.
      • Дома можно прочитать молитву и растворить пасхальные блюда святой иорданской водой.
      • Блаженнейший Святослав Шевчук подчеркнул, что УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам прочастия и исповеди.
      • В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будет освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.

      нові карантинні обмеження
      Новые карантинные ограничения, действующие в Украине с 6 апреля / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Пасха УГКЦ Религия Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 22:46 Тысячи поправок в закон о банках: Гетманцев прокомментировал влияние Коломойского
      Олена Трибушна
      сегодня , 22:00 Демократы и республиканцы США объединились против Китая, - The Washington Post
      Блог Соцмережі