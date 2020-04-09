Чи причащатимуть у церквах під час карантину: відповідь УГКЦ

Під час карантину УГКЦ звільняє вірян від участі в недільних і святкових богослужіннях, обов'язку сповіді та причастя. То чи зможе людина причаститись – читайте далі.

Якщо віряни можуть відкласти сповідь, тобто немає небезпеки смерті чи чогось іншого, то глава УГКЦ просить це зробити. Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник департаменту інформації УГКЦ протоієрей Ігор Яців.

До слова На Великдень служби в храмах відбуватимуться без прихожан: паски освячуватимуть на вулиці

"Це не означає, що він вимагає, ми не можемо заборонити людині ні сповідати, ні причащатись, якщо вона цього хоче. Тому блаженніший Святослав чітко каже: "Я вас прошу не наполягайте на цьому, якщо ви можете це перенести", бо справді може бути ризик поширення вірусу", – пояснив протоієрей Ігор Яців.

За його словами, церква старається подбати "не лише про віру людей, бо можна вірити й вдома, але й також подбати про їхнє життя і здоров'я".

Протоієрей Ігор Яців про причастя під час карантину: відео

Як Церква рекомендує святкувати Великдень

УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.

Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.

Блаженніший Святослав Шевчук наголосив, що УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.

У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.



Нові карантинні обмеження, що діють в Україні від 6 квітня / Інфографіка 24 каналу